Доротея Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Ирина Кривко - 6-я

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер победила в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одна из лидеров сезона продемонстрировала второй ход по лыжне и, несмотря на один промах при стрельбе стоя, смогла показать результат 21 мин. 04,9 сек. (0+1). Всего 0,6 сек. проиграла победительнице Кайса Мякяряйнен из Финляндии (0+1). Бронзовым призером стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт - +24,4 сек. (0+0).

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко стартовала в числе первых участниц спринта и смогла разместиться на высоком шестом месте - +38,5 сек. (0+0), попав в цветочную церемонию.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в эстафете Динара Алимбекова завершила выступление на 40-м месте - + 1 мин. 42,4 сек. (0+1), Анна Сола разместилась на 66-й позиции итогового протокола - +2 мин. 23,9 сек. (0+2), Ирина Кручинкина заняла 70-е место - +2 мин. 38,2 сек. (2+2). Дарья Юркевич стала 76-й - +2 мин. 49,9 сек. (0+1).

Второй этап Кубка мира по биатлону продолжится 14 декабря спринтерской гонкой у мужчин, а 15 декабря в Хохфильцене состоятся две гонки преследования.-0-