"Дорожник" и ЦКК победили на старте второго круга чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня провели стартовые матчи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столичном дерби шестикратный чемпион страны "Дорожник" переиграл спортсменов "Минска" со счетом 3:1. После этой виктории подопечные Валерия Досько набрали 24 очка в 12 проведенных матчах и поднялись на 4-е место в турнирной таблице.

Светлогорский ЦКК уверенно победил сегодня на своей площадке гостей из "Борисова-900" с результатом 6:2. В активе ЦКК стало 15 очков, он находится на 7-й позиции.

Остальные матчи 12-го тура пройдут в воскресенье, 12 января: БЧ (Гомель) - "Охрана-Динамо" (Минск), "Щучин" - "УВД-Динамо" (Гродно), "Витэн" (Орша) - ВРЗ (Гомель), "Динамо-БНТУ" (Минск) - "Столица" (Минск).

Положение в тройке лидеров после первого круга: "Витэн" - 26 очков, БЧ - 25, "Столица" - 25. -0-