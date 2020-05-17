"Дорожник" стал последним четвертьфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский "Дорожник" стал последним участником четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче 1/8 финала команда Валерия Досько разгромила на своей площадке аутсайдера национального первенства "Щучин" со счетом 7:2. В их первой игре минчане также были сильнее - 7:4. В борьбе за выход в полуфинал "Дорожник" дважды встретится с гомельским ВРЗ.

Остальные четвертьфинальные пары составили: "УВД-Динамо" (Гродно) - БЧ (Гомель), "Борисов-900" - "Столица" (Минск), ЦКК (Светлогорск) - "Витэн" (Орша).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0