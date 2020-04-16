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16 апреля 2020, 16:18

Дорожную карту по проведению Олимпиады в 2021 году представят в мае

Во время телеконференции. Фото МОК
Во время телеконференции. Фото МОК
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МОК и оргкомитет Токио-2020 будут работать над дорожной картой по проведению летних Игр в японской столице в 2021 году. Дорожную карту представят в мае нынешнего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Решение об этом принято во время телеконференции с участием главы координационной комиссии МОК Джона Коутса, исполнительного директора Олимпийских игр МОК Кристофа Дуби, председателя организационного комитета "Токио-2020" Йосиро Мори и исполнительного директора оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тоширо Муто. Над дорожной картой будут работать две рабочие группы от МОК и японской стороны.

Ключевые элементы дорожной карты на 2021 год возьмут из плана проведения Игр в 2020 году. Особое внимание уделят площадкам и графику проведения соревнований, которые первоначально согласовали все заинтересованные стороны. На основе Олимпийской повестки дня 2020 года МОК, Международный паралимпийский комитет (МПК) и все заинтересованные стороны изучат все возможности для оптимизации и сокращения расходов, вызванных переносом сроков.

"С момента решения о переносе Игр уже внесена некоторая ясность и определенность в планы спортсменов, болельщиков и заинтересованных сторон. Изложенные на телеконференции принципы позволят нам продолжать действовать в заданном направлении и как можно более эффективно отвечать на многие остающиеся вопросы", - отметил Джон Коутс.

"Оргкомитет считает, что решение о создании дорожной карты - важное достижение нашей работы", - заявил Йосиро Мори. Он также напомнил, что в Токио 26 марта была создана рабочая группа "Новый запуск". Она помогает преодолеть проблемы, появившиеся после переноса Игр на 2021 год в связи с пандемией.-0-

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