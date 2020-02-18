Дортмунд и Мадрид примут первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после перерыва возобновятся матчи футбольной Лиги чемпионов. Первые поединки 1/8 финала пройдут в Дортмунде и Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из фаворитов немецкой бундеслиги дортмундская "Боруссия" примет лидера французского чемпионата "Пари Сен-Жермен". Перед сегодняшней встречей футболисты "Боруссии" в матче 22-го тура чемпионата Германии разгромили на своей арене франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 4:0. Парижане перед поездкой в Дортмунд не смогли обыграть в гостевом матче 25-го тура одного из аутсайдеров национального первенства "Амьен", уйдя от поражения лишь в компенсированное время второго тайма - 4:4.

В испанской столице мадридский "Атлетико" встретится с действующим победителем чемпионской Лиги, лидером английского чемпионата "Ливерпулем". В 24-м туре испанского первенства "Атлетико" сыграл вничью в гостях у "Валенсии" - 2:2, а футболисты "Ливерпуля" в выездном матче 26-го тура одолели аутсайдера премьер-лиги "Норвич" с минимальным преимуществом - 1:0.

Оба сегодняшних матча начнутся в 23.00 и будут показаны в прямом эфире телеканалов "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Еще два поединка 1/8 финала пройдут в среду, 19 февраля: "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Лейпциг" (Германия), "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Валенсия" (Испания).

Остальные стартовые встречи первого раунда плей-офф ЛЧ пройдут на следующей неделе.

25 февраля:

"Челси" (Лондон, Англия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия),

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания).

26 февраля:

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия),

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Турин, Италия).

Перед стартом плей-офф список лучших бомбардиров Лиги чемпионов возглавляет польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, забивший на групповом этапе 10 мячей.-0-