ДОСЬЕ: Стадиону "Динамо" - 85 лет

Стадион "Динамо" - уникальное сооружение, знакомое с детства многим поколениям белорусских спортсменов. Его история насчитывает уже 85 лет - открытие арены состоялось 12 июня 1934 года.

18 апреля 1923 года было создано Московское пролетарское спортивное общество "Динамо", объединявшее сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности РСФСР. Вскоре ячейки общества появились и в Беларуси. В то время в молодой советской стране массово возводились спортивные сооружения. Идея строительства минского стадиона "Динамо" исходила от руководителей Объединенного государственного политического управления (ОГПУ). Было принято решение возвести арену в центре белорусской столицы, неподалеку от вокзала. Строили сообща, каждый член общества "Динамо" обязан был отработать на площадке не меньше 100 часов. Изначально стадион был деревянным, а трибуны вмещали 10 тыс. зрителей. Однако арена быстро стала одним из наиболее посещаемых спортивных объектов страны, поэтому было принято решение о ее реконструкции, которая была проведена в 1937-1939 годах. После этого число мест на трибунах увеличилось на 12 тыс.

В первые дни Великой Отечественной войны (24-25 июня 1941 года) стадион был практически полностью разрушен немецкими воздушными эскадрильями - сохранились только остатки трибун. Восстановление арены началось в 1946 году и продлилось около семи лет, тогда же была сооружена знаменитая входная арка со стороны улицы Кирова. После открытия обновленный "Динамо" смог принимать 35 тыс. зрителей.

Центральный вход на стадион "Динамо" с улицы Кирова. 1957 год

В 1950-1960-е годы стадион и прилегающие к нему улицы и скверы превратились в популярную площадку для прогулок и отдыха минчан и гостей столицы. Местом сбора в то время была танцевальная веранда (днем там тренировались динамовские боксеры). Накануне футбольных матчей рядом со стадионом нередко наблюдался ажиотаж: люди порой с вечера занимали очередь, чтобы купить заветный билет. Зимой на пешеходных дорожках и площадке у главного входа на "Динамо" заливался каток, где собирались любители активного отдыха.

23 июля 1973 года на минском стадионе "Динамо" состоялось торжественное открытие международного легкоатлетического матча между сборными командами СССР и США

Очередная реконструкция прошла на "Динамо" в 1978-1980 годах: арена готовилась принять отборочные матчи футбольного турнира Олимпиады-80. В результате здесь появились высокие осветительные мачты, второй ярус трибун и новое табло. Также были оборудованы помещение для допинг-контроля и комнаты для прессы, комментаторские кабины. Новым элементом стала монументальная композиция "Бег", ее автор - известный белорусский архитектор и скульптор Валентин Занкович. Фигуры спортсменов, парящих в воздухе, украсили лестничный пролет у входа со стороны улицы Ульяновской. 20 июля 1980 года на стадионе состоялось историческое событие - зажжение олимпийского огня, специально для этого здесь была установлена факельная чаша. Главным героем церемонии стал выдающийся белорусский борец, трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Васильевич Медведь.

Олимпийский огонь на минском стадионе "Динамо" несет трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. 1980 год

Минск. Стадион "Динамо". 1980 год

В конце 1980-х годов в силу ряда экономических причин часть территории стадиона превратилась в один из самых популярных в Беларуси вещевых рынков, он просуществовал здесь более 20 лет. Также в 1980-1990-х годах прошлого века на главной спортивной арене Беларуси проходили концерты отечественных и мировых звезд. Здесь с аншлагами выступали Виктор Цой и группа "Кино", Игорь Тальков, Алла Пугачева и многие другие именитые артисты.

Минский стадион "Динамо". Выступает популярная рок-группа "Кино". Солист Виктор Цой. 1989 год

В 2012 году на стадионе "Динамо" вновь началась реконструкция, ставшая одной из самых масштабных за всю историю арены. Ее выполнил минский "Стройтрест №1", а проектное решение принадлежит специалистам предприятия "Минскпроект". Главной задачей было осовременить стадион, сохранив при этом его исторический облик.

Работы длились шесть лет, за это время внутри "Динамо" и рядом с ним произошли грандиозные изменения. Самая узнаваемая часть минского стадиона - аркада со стороны улицы Ульяновской - сохранилась в первозданном виде. Чашу олимпийского огня, установленную к Играм 1980 года, перенесли от центральной части трибун за правые ворота. Сегодня ультрасовременный вид стадиону придает остекленная часть фасада со стороны центральной арки. Над трибунами обновленного "Динамо", которые теперь могут вместить 22 тыс. зрителей, установили навес из легких алюминиевых листов - он защищает от осадков более 75% зрительских мест. Под козырьком - система видеонаблюдения и звуковая аппаратура. Для трансляции соревнований установлены два больших экрана.

Стадион "Динамо". 2018 год

Поле размером 105х68 м покрыто натуральным газоном и позволяет проводить на стадионе футбольные матчи. На обновленном "Динамо" предусмотрены секторы для прыжков в длину, в высоту, с шестом, а также для тройного прыжка, толкания ядра, метания копья, диска и молота. Также в распоряжении атлетов - беговые дорожки с рекомендованным Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) покрытием, устойчивым к ультрафиолету и сложным метеоусловиям. Впервые в нашей республике на "Динамо" внедрили систему "старт - финиш", которая позволяет за считанные секунды фиксировать фальстарт, фотофиниш, измерять точное расстояние, на которое улетел снаряд в состязаниях по метанию. Причем на обработку данных уходит всего несколько секунд.

Изменилась и система освещения "Динамо". Вместо старых мачт установили четыре новых - каждая высотой 68 м и весом 120 т, их футуристический дизайн особенно впечатляет. Под навесом расположены светодиодные лампы, а всего для освещения арены используется около 400 прожекторов.

После реконструкции на стадионе появились специальные места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. В помещениях под трибунами расположились раздевалки, конференц-залы, офисы, ФОК и многое другое.

Во время церемонии открытия обновленного стадиона "Динамо" в Минске. 21 июня 2018 года

21 июня 2018 года, ровно за год до начала II Европейских игр, в Минске состоялось торжественное открытие обновленного стадиона "Динамо". После праздничной церемонии отечественные спортсмены опробовали новые площадки. В легкоатлетической эстафете приняли участие воспитанники СДЮШОР из всех регионов страны. На футбольном поле встретились действующие игроки минского и брестского "Динамо" и сборная белорусских клубов.

Участие в торжественной церемонии принял Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Он вручил спортсменам символический ключ от легендарного стадиона, а после запустил обратный отсчет до открытия II Европейских игр. "Опираясь на традиции и опыт, сегодня мы начинаем новый отсчет жизни великого культурно-спортивного центра. Всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты. Использовав передовые технологии, они бережно сохранили историческую основу, при этом сделали его современным и высокотехнологичным. Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира, - сказал глава государства. - Убежден, стадион обязательно станет родным домом для любителей активного отдыха. Отныне на "Динамо" постоянно будут проходить самые масштабные и интересные мероприятия".

Стадион "Динамо". 2018 год

Сразу после открытия стадион получил от IAAF сертификат наивысшей первой категории. Это позволяет проводить здесь соревнования самого высокого уровня, в том числе и чемпионаты мира. В октябре 2018 года минскому стадиону "Динамо" присвоена высшая, четвертая категория Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что, согласно международному регламенту, позволяет главной арене страны принимать матчи Лиги наций, квалификации чемпионатов мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Национальный олимпийский стадион "Динамо" будет основным объектом II Европейских игр. Здесь пройдут церемонии открытия (21 июня) и закрытия (30 июня) игр и соревнования по легкой атлетике (23, 25, 26 и 28 июня).-0-