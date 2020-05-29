Защитники Денис Дуарте и Йоргос Кацикас покидают ФК "Динамо-Брест"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" объявил о расставании с двумя легионерами. Состав чемпионов Беларуси покидают защитники португалец Денис Дуарте и грек Йоргос Кацикас, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Денис Дуарте выступал за брестское "Динамо" с июля 2018 года, проведя 35 матчей и забив два гола. Йоргос Кацикас пополнил ряды динамовцев в начале 2019 года, сыграв в восьми матчах. Вместе с командой оба легионера завоевали звание чемпионов Беларуси (2019) и стали обладателями Суперкубка (2020).

После 10 туров нынешнего чемпионата страны брестское "Динамо" набрало 13 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Лидирует борисовский БАТЭ, у которого 22 очка. В очередном матче 31 мая динамовцы встретятся с земляками из "Руха".-0-