Дубль Ашрафа Хакими помог "Боруссии" победить "Славию" в Лиге чемпионов, "Генк" и "Наполи" сыграли вничью

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят заключительные встречи 2-го тура футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В группе F чешская "Славия" уступила в Праге "Боруссии" из Дортмунда со счетом 0:2. Голевой дубль оформил марокканец Ашраф Хакими.
В другом сегодняшнем поединке испанская "Барселона" встречается на "Камп Ноу" с итальянским "Интером" из Милана. В первом туре оба матча в этом квартете завершились вничью: "Боруссия" - "Барселона" - 0:0, "Интер" - "Славия" - 1:1.
В группе Е бельгийский "Генк" у себя дома разошелся миром с итальянским "Наполи" - 0:0.
Действующий победитель ЛЧ английский "Ливерпуль" принимает у себя дома австрийский "Зальцбург". На старте турнира футболисты "Наполи" обыграли на своем поле "Ливерпуль" со счетом 2:0, а "Зальцбург" разгромил "Генк" - 6:2.
В группе G чемпион России "Зенит" в Санкт-Петербурге играет с португальской "Бенфикой" из Лиссабона, а немецкий "Лейпциг" принимает французский "Лион".
Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым рассудит матч в квартете Н между французским "Лиллем" и английским "Челси" из Лондона. Испанская "Валенсия" встречается на своем поле с голландским "Аяксом" из Амстердама.-0-
Фото УЕФА, "Славии", "Наполи"