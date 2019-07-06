Дубль Бакая помог "Шахтеру" победить "Минск" в чемпионате Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" на последних минутах вырвал победу над футболистами "Минска" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме хозяевам дважды пришлось отыгрываться: на 9-й минуте Евгений Шевченко вывел минчан вперед, затем Элис Бакай восстановил равенство, вскоре Евгений Шевченко забил свой второй мяч, а к перерыву защитник горняков Игорь Бурко вновь сделал счет равным - 2:2. Во второй половине хозяева приложили немало усилий, чтобы добиться успеха, и уже в компенсированное время заработали пенальти, который реализовал Элис Бакай, - 3:2 в пользу "Шахтера".

Позже лидер турнира брестское "Динамо" завершит свой гостевой поединок с футболистами "Витебска".

Результаты других встреч: "Энергетик-БГУ" - "Неман" (Гродно) - 2:4, "Динамо" (Минск) - БАТЭ (Борисов) - 1:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Дняпро" (Могилев) - 1:0.

Заключительные встречи 14-го тура состоятся 7 июля: "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Слуцк" - "Торпедо" (Минск), "Гомель" - "Городея".

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 34 очка (14 матчей), "Динамо" (Брест) - 33 (13), "Шахтер" - 31 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 27 (14), "Динамо" (Минск) - 25 (14).-0-