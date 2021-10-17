Дубль Дембо Дарбо помог "Шахтеру" обыграть "Торпедо-БелАЗ" в чемпионате Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" победили жодинское "Торпедо-БелАЗ" с результатом 3:1 в последнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме домашнего матча лидеры турнира не смогли поразить ворота торпедовцев, а сразу после перерыва свое веское слово сказал лучший бомбардир белорусского первенства Дембо Дарбо. На 50-й минуте гамбийский форвард реализовал пенальти, а еще через минуту забил свой второй мяч в ворота Владимира Бушмы. Сейчас в активе Дембо Дарбо стало 18 забитых мячей. На 68-й минуте игры отличился албанский полузащитник хозяев Валон Ахмеди, а незадолго до финального свистка Дмитрий Антилевский отыграл один мяч. После этой победы "Шахтер" оторвался от борисовского БАТЭ на 7 очков, имея еще две игры в запасе.

В центральном поединке этого тура минское "Динамо" переиграло в Бресте местный "Рух" со счетом 3:1. В составе минчан отличились Андрей Бацула, Иван Бахар и Дмитрий Латыхов, у "Руха" гол забил Артем Концевой.

Еще два сегодняшних матча завершились с одинаковым результатом 0:0: "Минск" - "Гомель" и "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест).

Результаты субботних встреч: "Ислочь" (Минский район) - "Слуцк" - 2:0, "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 3:1, "Сморгонь" - "Витебск" - 2:0.

Турнирное положение: "Шахтер" - 62 очка (24 матча), БАТЭ - 55 (26), "Динамо" (Минск) - 54 (26), "Рух" - 51 (26), "Гомель" - 49 (25), "Витебск" - 34 (26), "Ислочь" - 34 (26), "Динамо" (Брест) - 34 (26), "Торпедо-БелАЗ" - 29 (25), "Минск" - 29 (25), "Энергетик-БГУ" - 29 (26), "Неман" - 27 (25), "Слуцк" - 25 (26), "Славия" - 24 (25), "Сморгонь" - 16 (26), "Спутник" - 7 (26).

В следующем туре встречаются:

22 октября

"Неман" - БАТЭ.

23 октября

"Слуцк" - "Сморгонь", "Витебск" - "Шахтер", "Гомель" - "Энергетик-БГУ", "Динамо" (Брест) - "Ислочь".

24 октября

"Минск" - "Славия", "Торпедо-БелАЗ" - "Рух".-0-