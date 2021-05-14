Дубль Френсиса Нара помог "Славии" победить "Спутник" в чемпионате Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" обыграли речицкий "Спутник" со счетом 2:0 в гостевом матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре, проходившей на поле могилевского стадиона "Спартак", голевой дубль оформил ганский нападающий мозырян Френсис Нар, отличившийся на 57-й и 62-й минутах. Это вторая победа "Славии" в нынешнем первенстве.

Во втором сегодняшнем поединке одни из фаворитов турнира футболисты минского "Динамо" на своей арене встретятся со "Сморгонью". В последних трех играх динамовцы добились побед, в частности, обыграв в прошлом туре "Ислочь" с результатом 3:1. Оппоненты минчан в предыдущей встрече уступили у себя дома гродненскому "Неману" со счетом 0:2 и занимают предпоследнее, 15-е место.

Завтра лидер чемпионата солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, сыграет в гостях у "Немана". Также в субботу "Торпедо-БелАЗ" встретится в Жодино с футболистами "Ислочи", а БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примет "Рух".

Три заключительных матча этого тура состоятся 16 мая: "Слуцк" - "Минск", "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Гомель".

Положение команд: "Шахтер" - 24 очка, БАТЭ - 17, "Динамо" (Минск) - 17, "Гомель" - 15, "Рух" - 15, "Динамо" (Брест) - 14, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 11, "Минск" - 9, "Витебск" - 9, "Славия" - 8, "Неман" - 6, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 6, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

Лидером бомбардирской гонки является гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.-0-