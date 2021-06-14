Дубль Патрика Шика помог чехам победить шотландцев на чемпионате Европы

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Европы сегодня проходит три поединка первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе D футболисты сборной Шотландии уступили в Глазго чехам со счетом 0:2. Голевой дубль в этой встрече оформил 25-летний нападающий Патрик Шик, отличившийся на 42-й и 52-й минутах. В стартовом матче этого квартета англичане переиграли на поле лондонского стадиона "Уэмбли" хорватов со счетом 1:0. Победный мяч на 57-й минуте игры забил Рахим Стерлинг.

Сегодня вечером встречи первого тура состоятся в группе Е. Футболисты Польши в Санкт-Петербурге сыграют с командой Словакии, а в Севилье сборная Испании примет шведов.

Результаты матчей первого тура в других группах:

А - Италия - Турция - 3:0, Уэльс - Швейцария - 1:1;

В - Бельгия - Россия - 3:0, Финляндия - Дания - 1:0.

С - Нидерланды - Украина 3:2, Австрия - Северная Македония - 3:1.

В предварительной группе F стартовые игры пройдут 15 июня. Футболисты Венгрии в Будапеште будут соперничать с действующими чемпионами Европы португальцами. Чемпионы мира футболисты Франции встретятся в Мюнхене со сборной Германии.

После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-