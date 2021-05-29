Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 29 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:31 В беспорядках на западе Колумбии погибли не менее 10 человек В мире
18:59 Дубль Скавыша помог БАТЭ разгромить "Славию" в чемпионате Беларуси Спорт
18:42 Хоккеисты России и США праздновали виктории в матчах чемпионата мира в Риге Спорт
18:31 Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа" Президент
18:14 Завершено обследование здания спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Сурганова в Минске Происшествия
17:51 Саудовская Аравия сняла введенный из-за пандемии запрет на въезд из 11 стран В мире
17:32 Гандболисты минского СКА вышли в финал Кубка Беларуси Спорт
17:17 В Румынии заявили о достижении коллективного иммунитета к COVID-19 В мире
17:14 ФОТОФАКТ: Военно-исторический фестиваль в Брестской крепости Регионы
17:03 Подразделения МЧС работают в столичном СОКе по ул.Сурганова Происшествия
16:46 Новак Джокович выиграл 83-й титул на турнирах АТР Спорт
16:43 ФОТОФАКТ: Минский тракторный завод отмечает 75-й день рождения Регионы
16:31 Футболисты "Шахтера" одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси Спорт
16:23 Премьера белорусского анимационного фильма "Звезды седьмого неба" пройдет в Минске 1 июня Афиша
15:59 Борец Арыйан Тютрин выиграл золото на турнире Гран-при "Иван Ярыгин - 2021" в Красноярске Спорт
15:50 МЧС подготовило памятку для родителей к летним каникулам Общество
15:28 Ольга Говорцова получила право сыграть на "Ролан Гаррос" Спорт
15:20 Белорусский союз женщин выступает против различных санкций и необъективного отношения к Беларуси Общество
15:06 Педагог из Витебска о выпускниках: каждый входит в душу по-разному и остается в ней на всю жизнь Регионы
14:52 Белорусский детский фонд объявил Неделю детства "Пусть всегда будет солнце" Общество
14:35 Хоккеисты Чехии и Казахстана победили в матчах чемпионата мира в Риге Спорт
14:29 "Витэн" обыграл БЧ в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
14:23 Республиканская спартакиада работников здравоохранения, ФСК "Санитас" стартовала в Пинске Спорт
14:14 Задержали администратора еще одного деструктивного Telegram-чата Происшествия
14:09 Лукашенко и Путин общаются в неформальной обстановке Президент
14:04 Лебедев: наша сила - в единстве народов стран СНГ Политика
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 992 пациента с COVID-19, выписаны 1213 Общество
14:00 "Заячий остров" и мозаика реальности - о развитии инклюзивного творчества в Жлобине Регионы
13:33 ФОТОФАКТ: Акция ко дню защиты детей прошла в Минске Регионы
13:19 Школа готовит учеников к самостоятельной жизни - Кадлубай Общество
Все новости
Все новости
Спорт
29 мая 2021, 18:59

Дубль Скавыша помог БАТЭ разгромить "Славию" в чемпионате Беларуси

Фото ФК "БАТЭ"
Фото ФК "БАТЭ"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные встречи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идущий вторым БАТЭ принимал на поле "Борисов-Арены" мозырскую "Славию" и добился победы с крупным счетом 3:0. Голевой дубль в этой игре оформил лидер атак борисовчан Максим Скавыш, отличившийся на 18-й и 58-й минутах, а еще один мяч в концовке первого тайма забил узбекский полузащитник Шахбоз Умаров.

Ранее лидеры турнира футболисты солигорского "Шахтера" одержали 11-ю викторию кряду, одолев в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" со счетом 1:0. Победный гол на 28-й минуте встречи забил лучший бомбардир турнира Дембо Дарбо, для которого это 11-й гол. 

В последнем матче сегодняшнего игрового дня  футболисты "Немана" в Гродно встретятся с речицким "Спутником". Заключительные поединки 11-го тура состоятся 30 мая: "Гомель" - "Минск", "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район), "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Вчера столичное "Динамо" уступило на своей арене гостям из брестского "Руха" со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Денис Лаптев, отличившийся на 55-й минуте. Это второе поражение подряд для подопечных Леонида Кучука, в прошлом туре они с таким же результатом уступили в гостях солигорскому "Шахтеру". Также вчера "Витебск" разгромил на своем поле одного из аутсайдеров высшей лиги "Сморгонь" - 5:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Матвеенко.

Положение команд: "Шахтер" - 33 очка, БАТЭ - 26, "Рух" - 21, "Динамо" (Минск) - 20, "Гомель" - 18, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Ислочь" - 13, "Минск" - 13, "Энергетик-БГУ" - 9, "Славия" - 8, "Слуцк" - 7, "Неман" - 6, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БАТЭ футбол чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
ФотоТАСС Хоккеисты России и США праздновали виктории в матчах чемпионата мира в Риге
Фото из социальных сетей Гандболисты минского СКА вышли в финал Кубка Беларуси
Новак Джокович выиграл 83-й титул на турнирах АТР
Фото из архива Футболисты "Шахтера" одержали 11-ю победу подряд в чемпионате Беларуси
Фото из архива Борец Арыйан Тютрин выиграл золото на турнире Гран-при "Иван Ярыгин - 2021" в Красноярске
Ольга Говорцова. Фото из архива Ольга Говорцова получила право сыграть на "Ролан Гаррос"
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"
Лебедев: наша сила - в единстве народов стран СНГ
За сутки в Беларуси зарегистрированы 992 пациента с COVID-19, выписаны 1213
Гендиректор "Белавиа": "васильки" останутся в небе, мы будем летать
Топ-новости
Школа готовит учеников к самостоятельной жизни - Кадлубай
ФОТОФАКТ: Минский тракторный завод отмечает 75-й день рождения
Белорусский союз женщин выступает против различных санкций и необъективного отношения к Беларуси
ФОТОФАКТ: Военно-исторический фестиваль в Брестской крепости
Школа дала не только знания, но и уроки жизни - выпускник
Борец Арыйан Тютрин выиграл золото на турнире Гран-при "Иван Ярыгин - 2021" в Красноярске
Опубликован перечень украинских товаров, попавших под индивидуальное лицензирование
МЧС подготовило памятку для родителей к летним каникулам
Белорусский детский фонд объявил Неделю детства "Пусть всегда будет солнце"
Марков: фейки и мифы становятся "нормальным" инструментом западной дипломатии на самом высоком уровне
Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ
СК направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса Афины-Вильнюс
Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе
Минюст назвал победителей конкурса для юристов и журналистов на приз имени Спасовича
Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.