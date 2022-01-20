Дуэт из Германии стал победителем сингл-микста на ЧЕ по биатлону среди юниоров

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие биатлонисты Йоханна Пуфф и Дариус Лодль выиграли одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров, который проходит в Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсмены из Германии использовали всего 4 дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. В борьбе за золото Пуфф и Лодль на 12,5 сек. обошли российскую пару Анастасия Гришина - Евгений Емерхонов (0 штрафных кругов, 11 доппатронов). Бронзовые призеры - представители Франции Фани Бертран и Поль Фонтен. Они проиграли чемпионам 18,8 сек. (0+6).
Белорусский дуэт в составе Виктории Шашковой и Антона Шидловского занял итоговое 13-е место с отставанием в 3 мин. 44,2 сек. В пассиве наших биатлонистов 3 штрафных круга. Всего на старт вышли 23 пары.
Также сегодня в 16.00 на чемпионате Европы среди юниоров пройдет смешанная эстафета. В этом виде программы Беларусь представят Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская, Павел Белько и Иван Тулатин.-0-