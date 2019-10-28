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28 октября 2019, 20:22

Дуэт Соболенко и Мертенс проиграл на старте итогового турнира WTA в парном разряде

Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото из архива Jimmie48 tennis photography
Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото из архива Jimmie48 tennis photography

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс потерпели поражение в первом матче парного разряда на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого тура Красной группы белорусско-бельгийский дуэт встречался с голландско-немецким тандемом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд и уступили - 5:7, 6:1, 7:10.

В другой встрече этого квартета венгерка Тимея Бабош и французская теннисистка Кристина Младенович одолели пару из Китайского Тайбэя Латиша Чан / Хаоцин Чжань - 6:2, 5:7, 10:6.

В одиночном разряде сегодня состоялись стартовые поединки Фиолетовой группы. Вторая ракетка планеты чешка Каролина Плишкова проиграла украинке Элине Свитолиной, занимающей 8-е место в мировом рейтинге - 6:7 (12:14), 4:6.

В другом матче представительница Канады Бьянка Андрееску (4-й номер рейтинга WTA) уступила румынке Симоне Халеп (5) - 6:3, 6:7 (6:8), 3:6.

Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2019, который завершится 3 ноября, составляет $14 млн.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА

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