"Думаю, немного поторопилась". Динара Алимбекова об итогах индивидуальной гонки на Играх в Пекине

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки остались недовольны своими результатами в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Об этом спортсменки рассказали в эфире "Дневника Олимпиады" на телеканале "Беларусь 1".

Лидер белорусской команды Динара Алимбекова до последней стойки претендовала на золотую медаль, пройдя три огневых рубежа без промахов. Однако на финальной стрельбе она добавила в пассив одну штрафную минуту и в итоге показала на финише пятый результат.

"Думаю, что я немного поторопилась на стойке. Все выстрелы делала спокойно, качественно, а именно перед четвертым выстрелом поторопилась, наверное, потеряла концентрацию, - объяснила Динара Алимбекова. - Люблю индивидуальные гонки, мне нравится раскладывать силы по дистанции, но уже со второго круга я стала замерзать, было сложно двигаться быстрее. Чувства сильной усталости не было, я начала уставать только к концу дистанции. Даже несмотря на близкое место на Олимпийских играх, это все равно проигрыш. Кроме расстройства и досады, не испытываю никаких эмоций. Но состояние хорошее, буду бороться дальше".

Другие представительницы Беларуси по итогам гонки не попали в топ-40. Ирина Лещенко и Елена Кручинкина допустили по 4 промаха, Анна Сола собрала сразу 7 минут штрафа.

"Физическое состояние хорошее, но со стрельбой пока не получается. Могу работать на ноль, но почему-то не выходит", - со слезами на глазах рассказала Анна Сола.

Анна Сола

"Я рассчитывала показать хорошую стрельбу, но не получилось. Не знаю, связано ли это с большим желанием или с техническими ошибками, а может, влияет все вместе. Конечно, ожидала лучшего результата, но я чувствую себя достаточно неплохо", - отметила Ирина Лещенко.

Ирина Лещенко

"Мое состояние с начала сезона оставляет желать лучшего. Очень обидно подходить к Олимпиаде с таким самочувствием, я боролась, старалась, но на данный момент это мой максимум, - сказала Елена Кручинкина. - Надеялась, что к этим стартам немного разгонюсь, но, видимо, все еще впереди".

Елена Кручинкина

11 февраля на Олимпийских играх в Пекине биатлонистки выйдут на старт спринтерской гонки.-0-

Фото Андрея Покумейко