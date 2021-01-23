Душан Бакич пополнил состав ФК "Динамо-Минск"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногорский форвард Душан Бакич стал игроком ФК "Динамо-Минск", перейдя из столичного "Энергетика-БГУ", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом сезоне 21-летний нападающий молодежной сборной Черногории провел за "студентов" 26 матчей, забив 11 мячей. Ранее состав минских динамовцев пополнил 24-летний полузащитник из Кот-д'Ивуара Жан Марель По. Минувший сезон он начал в "Смолевичах", а затем перешел в гродненский "Неман". Также на этой неделе игроком "Динамо" стал опытный белорусский защитник Никита Наумов, который в двух предыдущих сезонах выступал в казахстанском клубе "Жетысу" из Талдыкоргана.

Тем временем стало известно, что боснийский защитник борисовского БАТЭ Боян Настич переходит в польскую "Ягеллонию" из Белостока. В составе борисовчан он провел 34 игры, став обладателем Кубка и серебряным призером чемпионата Беларуси. После первой части нынешнего чемпионата Польши футболисты "Ягеллонии" занимают 7-е место среди 16 команд элитного дивизиона, набрав 20 очков в 14 проведенных матчах (6 побед, 2 ничьи, 6 поражений; разница мячей - 22-24). Турнирную таблицу возглавляет варшавская "Легия", у которой 29 очков, на один балл отстают "Ракув" из Ченстоховы и "Погонь" из Щецина. Польское первенство возобновиться 29 января. В 15-м туре "Ягеллония" сыграет в Гданьске с местным клубом "Лехия".-0-