Два белоруса вошли в топ-50 футбольных тренеров мира по итогам 2018 года

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В топ-50 лучших тренеров мира по итогам 2018 года вошли два белоруса - Александр Хацкевич (киевское "Динамо") и Виктор Гончаренко (московский ЦСКА). Рейтинг представил проект Football World Rankings, сообщает БЕЛТА.
Александр Хацкевич находится на 44-м месте, Виктор Гончаренко - на 50-м. На первую строчку создатели Football World Rankings поместили Эрнесто Вальверде из "Барселоны", на вторую - Диего Симеоне из "Атлетико". Замыкает тройку лидеров Марсело Гальярдо, тренер "Ривер Плейт".-0-
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