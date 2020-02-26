Два белорусских арбитра будут работать на матчах ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии

Максим Сидоренко. Фото КХЛ
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских арбитра вошли в число судей, которым доверят обслуживание матчей чемпионата мира по хоккею-2020 в элитном дивизионе. От этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
Максим Сидоренко будет работать на планетарном форуме в Швейцарии главным судьей. Его коллега Дмитрий Голяк востребован на позиции лайнсмена.
Чемпионат мира-2020 среди элиты пройдет в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая. Белорусские хоккеисты попали в группу А: сборной предстоит сыграть с командами Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.-0-