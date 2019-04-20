Два белорусских батутиста вышли в финал домашнего этапа КМ

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских атлета Владсилав Гончаров и Олег Рябцев квалифицировались в финал домашнего этапа Кубка мира по прыжкам на батуте, который стартовал в "Минск-Арене", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В индивидуальных прыжках на батуте среди мужчин успешно отборочное сито преодолел олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Владислав Гончаров, он разместился на третьей позиции итогового протокола. Судьи оценили его выступление в 112,725 очков. Его партнер по команде Олег Рябцев показал четвертый результат - 111,945 баллов и также вышел в решающий раунд.

Среди белорусских девушек лучший результат показала Мария Махаринская, она разместилась на 11-й строке итогового протокола - 102,110 очков и не вышла в финал, оказавшись в числе запасных.

В воскресенье состоятся финалы. Женщины начнут определять сильнейших в 15.00, а спустя полчаса медали разыграют мужчины. Также в "Минск-Арене" с 17.00 до 18.00 лучшие батутисты выступят в синхронных прыжках.

Кубок мира в "Минск-Арене" является тестовым турниром перед II Европейскими играми. В состязаниях принимают участие 170 спортсменов из более чем 30 стран.

На II Европейских играх 48 сильнейших батутистов 24-25 июня разыграют четыре комплекта наград.-0-