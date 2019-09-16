Два белорусских боксера одержали очередные победы на ЧМ в Екатеринбурге

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских атлета одержали очередные победы на чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Белорус Виталий Бондаренко, выступающий в весовой категории 75 кг, в упорной борьбе одержал победу единогласным решением судей над атлетом из Новой Зеландии Райаном Скайфе - 5:0. Еще один белорусский боксер Михаил Долголевец (81 кг) также завершил схватку против молдавского атлета Андрея Чирякова в свою пользу - 5:0.

Следующий поединок Виталий Бондаренко проведет сегодня против итальянца Сальваторе Кавалларо. Его партнер по команде Михаил Долголевец 17 сентября попробует одолеть россиянина Георгия Кушиташвили.

В Екатеринбурге за награды соревнуются почти 500 спортсменов из 89 стран. Завершится турнир 21 сентября.

Чемпионат мира по боксу Россия принимает впервые с 1989 года. Тогда состязания проходили в Москве.

Главный турнир 2019 года по боксу лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио-2020. Из-за разногласий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бокса (AIBA) квалификацию на Игры в Токио взял под контроль МОК. Согласно новому формату квалификации отбор на Олимпиаду будет проводиться на континентальных состязаниях, а также на всемирном турнире. Соревнования пройдут с января по май 2020 года.-0-