Два белорусских боксера стали бронзовыми призерами молодежного ЧЕ в Софии

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских атлета стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата Европы по боксу, который проходит 4-10 сентября в Софии (Болгария), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Выступая в весовой категории 49 кг, белорус Кирилл Леваньков уступил в поединке за выход в финал россиянину Дмитрию Наимову - 0:5 - и стал бронзовым призером молодежного континентального форума. Также на третью ступень пьедестала почета поднялся белорус Дмитрий Бальков (60 кг), уступив россиянину Усману Магомадову - 0:5.

Участие в турнире принимают 339 спортсменов из 37 стран.-0-