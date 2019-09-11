Два белорусских боксера успешно стартовали на ЧМ в Екатеринбурге

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских спортсмена успешно провели первые поединки на чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Белорус Михаил Долголевец, выступающий в весовой категории 81 кг, добился досрочной победы техническим нокаутом в первом поединке планетарного форума против эстонца Стивена Ааса. Еще один белорус Виталий Бондаренко (75 кг) оказался сильнее атлета из Республики Корея Ким Джинджи.

В схватке, которая пройдет 14 сентября, Виталий Бондаренко попробует одолеть новозеландца Райана-Кевина Скайфе. Следующий поединок Михаил Долголевец проведет 15 сентября против атлета из Молдовы Андрея Хирякова.

В Екатеринбурге за награды соревнуются почти 500 спортсменов из 89 стран.

Завершится турнир 21 сентября.

Чемпионат мира по боксу Россия принимает впервые с 1989 года. Тогда состязания проходили в Москве.

Главный турнир 2019 года по боксу лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио-2020. Из-за разногласий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бокса (AIBA) квалификацию на Игры в Токио взял под контроль МОК. Согласно новому формату квалификации отбор на Олимпиаду будет проводиться на континентальных состязаниях, а также на всемирном турнире. Соревнования пройдут с января по май 2020 года.-0-