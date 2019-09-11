ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 сентября 2019
Минск Ясно +16°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:24 Макей отметил необходимость активизации динамики двустороннего товарооборота с Болгарией Экономика
18:21 ГКНТ и НАН подготовили проект указа о приоритетных направлениях научной и инновационной деятельности Общество
18:16 Михаэль Шумахер находится в сознании - медсестра парижской клиники Спорт
18:10 МВД не будет обжаловать решение суда о возмещении ведомством вреда минчанину Происшествия
18:01 Два белорусских боксера успешно стартовали на ЧМ в Екатеринбурге Спорт
17:56 Две церкви обворовали в Ивановском районе Происшествия
17:51 Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Болгарией - Мясникович Политика
17:49 Трехуровневую специализацию предприятий агросервиса развивают в Гомельской области Регионы
17:36 Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию ОАО "КИМ" на три месяца Новости компаний
17:19 Союзные парламентарии изучат целесообразность разработки модельных законов в СГ Политика
17:14 В Миорском районе по вине пьяного водителя перевернулся грузовик с дизельным топливом Происшествия
17:08 Беларусь и Россия провели межмидовские консультации по культурно-гуманитарному сотрудничеству Общество
16:40 Лауреаты конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" награждены в Минске Культура
16:13 Подростка приговорили к 13 годам колонии за убийство учителя и ученика в Столбцах Происшествия
16:11 Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Березовском районе направлено в суд Происшествия
16:10 ЕБРР изучает возможность софинансирования реконструкции и модернизации 12 мостов и участка дороги М3 Экономика
16:07 IRENA оценит перспективы использования в Беларуси возобновляемых источников энергии Общество
15:56 Мингорисполком и облисполкомы проведут 14 сентября прямые телефонные линии Общество
15:51 В Беларуси предлагается расширить возможности использования электронных денег Экономика
15:51 Новый драмтеатр откроет сезон артхаусной комедией "Дожить до премьеры" Афиша
15:39 В Оршанском районе к концу года планируют запустить крупный молочно-товарный комплекс Регионы
15:35 Зажатая стеклом на двери машины жительница Жабинки скончалась в больнице Происшествия
15:34 Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе-августе вырос почти на 12% Экономика
15:28 Беларусь и Непал заинтересованы в активизации отношений во всех сферах Политика
15:26 Около 1,5 тыс. га занятых борщевиком земель в Беларуси можно вовлечь в хозоборот - Минприроды Общество
15:25 Мошенник выманил у могилевского предпринимателя 20 тыс. евро Происшествия
15:24 Навеянные путешествиями по Европе пейзажи Павла Кондрусевича представят в Минске Афиша
15:24 Ушел "Во все тяжкие": полиция в США разыскивает мужчину, похожего на Уолтера Уайта Калейдоскоп
15:22 Медведева: Белстат по телефону переписи не проводит Общество
15:20 Умер бывший президент Индонезии Хабиби В мире
Все новости
Все новости
Спорт
11 сентября 2019, 18:01

Два белорусских боксера успешно стартовали на ЧМ в Екатеринбурге

Фото организаторов
Фото организаторов

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских спортсмена успешно провели первые поединки на чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Белорус Михаил Долголевец, выступающий в весовой категории 81 кг, добился досрочной победы техническим нокаутом в первом поединке планетарного форума против эстонца Стивена Ааса. Еще один белорус Виталий Бондаренко (75 кг) оказался сильнее атлета из Республики Корея Ким Джинджи.

В схватке, которая пройдет 14 сентября, Виталий Бондаренко попробует одолеть новозеландца Райана-Кевина Скайфе. Следующий поединок Михаил Долголевец проведет 15 сентября против атлета из Молдовы Андрея Хирякова.

В Екатеринбурге за награды соревнуются почти 500 спортсменов из 89 стран.

Завершится турнир 21 сентября.

Чемпионат мира по боксу Россия принимает впервые с 1989 года. Тогда состязания проходили в Москве.

Главный турнир 2019 года по боксу лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио-2020. Из-за разногласий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бокса (AIBA) квалификацию на Игры в Токио взял под контроль МОК. Согласно новому формату квалификации отбор на Олимпиаду будет проводиться на континентальных состязаниях, а также на всемирном турнире. Соревнования пройдут с января по май 2020 года.-0-

Теги
Беларусь бокс Россия чемпионат мира
Новости рубрики Спорт
Михаэль Шумахер. Фото Icon Sport Михаэль Шумахер находится в сознании - медсестра парижской клиники
Марина Зуева. Фото из архива Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 15-17 ноября в Минске
Александр Макрицкий. Фото ХК "Юность" Новым главным тренером минской "Юности" стал Александр Макрицкий
Антон Кушнир. Фото из архива Фристайлист Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером сборной Казахстана
Фото ФК "Минск" Футболистки "Минска" сегодня проведут домашний матч с "Цюрихом" в 1/16 финала Лиги чемпионов
Юлия Левченко Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко: организаторы матча предусмотрели все нюансы
Главное
Во время встречи Без больших отсрочек и с акцентом на кадры - Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки
Новшества в работе советов по развитию предпринимательства помогут эффективнее решать проблемы в регионах
Коммерческая недвижимость: инвестиции, растущие в цене
Белстат: максимальная задача переписи - ее пройдет более 98% населения, свыше 25% - по интернету
Топ-новости
Беларусь и Турция поступательно развивают дружественные отношения - Андрейченко
Предприятия агросервиса должны предлагать полный комплекс услуг для АПК - Гракун
Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 15-17 ноября в Минске
Медведева: Белстат по телефону переписи не проводит
ЕБРР изучает возможность софинансирования реконструкции и модернизации 12 мостов и участка дороги М3
Новым главным тренером минской "Юности" стал Александр Макрицкий
Легкоатлетический матч Европа - США в Минске. Итоги финального дня соревнований
В Беларуси предлагается расширить возможности использования электронных денег
Михаэль Шумахер находится в сознании - медсестра парижской клиники
Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе-августе вырос почти на 12%
Лауреаты конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" награждены в Минске
В Оршанском районе к концу года планируют запустить крупный молочно-товарный комплекс
Проект национальной стратегии в интересах пожилых граждан поступит на обсуждение в октябре-ноябре
Фристайлист Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером сборной Казахстана
Паспорта готовности к отопительному сезону получили 68,3% потребителей тепловой энергии
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.