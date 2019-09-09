Два белорусских боксера вышли в полуфиналы молодежного ЧЕ Софии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских атлета пробились в полуфиналы молодежного чемпионата Европы по боксу, который проходит 4-10 сентября в Софии (Болгария), и гарантировали себе минимум бронзовые награды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.
В решающем поединке белорус Кирилл Леваньков (весовая категория 49 кг) победил армянина Рудольфа Грабояна - 4:1. Еще один белорус Дмитрий Бальков (60 кг) оказался сильнее атлета из Молдовы Адриана Буча - 3:2.
Полуфинальные бои пройдут сегодня.
Участие в турнире принимают 339 спортсменов из 37 стран.-0-