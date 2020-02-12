Два белорусских борца греко-римского стиля заняли пятые места на ЧЕ в Риме

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Александр Леончик (весовая категория 67 кг) и Станислав Шафаренко (82 кг), выступающие в греко-римской борьбе, остановились в шаге от пьедестала почета чемпионата Европы, который проходит в итальянском Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Леончик победил в двух поединках и проиграл также в двух схватках. В противостоянии за бронзовую медаль белорус не смог подобрать ключ к обороне литовского борца Криступаса Слейва. На третьей строке итогового протокола расположился армянин Карен Асланян. Награду высшей пробы завоевал норвежец Мортен Тхорезен, серебро - россиянин Назир Абдуллаев.

Еще один белорус Станислав Шафаренко уступил в схватке за третье место немцу Ханнесу Вагнеру. Бронзовая награда также на счету шведа Богдана Коуриннои. На высшую ступень пьедестала почета поднялся азербайджанец Рафик Гусейнов, который оказался сильнее в финале болгарина Даниэля Александрова.

Как сообщалось, ранее белорусский спортсмен Максим Негода (63 кг) завоевал золотую награду континентального форума.

Тренерский штаб сборной Беларуси на чемпионате Европы рассчитывает как минимум на четыре награды в трех видах программы (греко-римской, женской и вольной).

Завершатся соревнования 16 февраля.

Белорусская дружина на чемпионате Европы - 2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу - Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).-0-