Два белорусских борца заняли третьи места во второй день ЕЮОФ в Баку

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских атлета греко-римского стиля завоевали бронзовые награды во второй соревновательный день XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит 21-27 июля в Баку (Азербайджан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории 48 кг белорус Максим Ступакевич в схватке за бронзу одержал победу над турком Эмином Сакиром. Также на третью ступень пьедестала почета поднялся атлет из Германии Ноа Энглих. Награду высшей пробы завоевал спортсмен из Азербайджана Гурбан Гурбанов, серебряная медаль досталась грузину Квиче Абуладзе.

Еще одну бронзовую награду в копилку сборной Беларуси принес представитель греко-римской борьбы Никита Мурашко (60 кг), одержав верх в медальном противостоянии над итальянцем Андреа Сетти. Бронзовую медаль также завоевал грузин Ника Броладзе. Золото на счету азербайджанца Хасрата Джафарова, серебро досталось россиянину Магомеду Гигиеву.

Как сообщалось, на счету белорусской команды золотая медаль в греко-римской борьбе Глеба Макаренко (55 кг).

Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку В весовой категории до 55 кг белорус уверенно провел несколько предварительных поединков, в которых был сильнее россиянина Данилы Григорьева, представителя Германии Аарона Беллшайдта.

Открытие Европейского юношеского фестиваля прошло 21 июля. Белорусский флаг на торжественной церемонии нес волейболист Владислав Бабкевич. В состав белорусской команды на Европейский юношеский фестиваль вошли 102 спортсмена. Они выступают в женской, греко-римской и вольной борьбе, велоспорте, волейболе, спортивной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плавании и теннисе.

Церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля состоялась в Баку Красочное шоу было организовано на берегу Каспийского моря в комплексе Crystall Hall. В соответствии с олимпийскими традициями состоялся парад атлетов, эстафета огня и зажжение пламени фестиваля.

Медали ЕЮОФ разыгрываются в 10 видах спорта, в которых принимают участие около 1,5 тыс. молодых атлетов из 48 стран.

На летнем юношеском фестивале 2017 года в венгерском Дьере белорусскую команду представили 96 атлетов, выступивших в девяти видах спорта. Два года назад ребята завоевали 15 медалей (3 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых).

Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся под эгидой Европейских олимпийских комитетов с 1991 года периодичностью раз в два года.-0-

Фото НОК Беларуси