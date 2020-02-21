Два белорусских дзюдоиста поборются за награды в первый день турнира в Дюссельдорфе

21 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Дмитрий Шершань (весовая категория 66 кг) и Дмитрий Миньков (66 кг) поборются за награды в первый день международного турнира по дзюдо серии "Большого шлема", который стартует сегодня в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Также сильнейших выявят женщины в весовых категориях 48 кг, 52 кг и 57 кг. Мужчины определят победителей в весе 60 кг и 66 кг.

Всего за награды турнира поспорят 793 спортсмена из 121 страны.

Завершатся соревнования 23 февраля.

Для белорусских атлетов сейчас стоит цель - зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. На турнире серии "Большого шлема" в Париже, который прошел 8-9 февраля, белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая (свыше 78 кг) завоевала серебряную награду.

Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой и олимпийской рейтинг-лист. Впоследствии их количество определяет попадание на Олимпийские игры.-0-