Два белорусских дзюдоиста заняли 7-е места на Всемирных военных играх в Китае

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Дмитрий Миньков (весовая категория 66 кг) и Вадим Шока (73 кг) заняли седьмые места в первый день соревнований по дзюдо на VII Всемирных военных играх, которые проходят 18-27 октября в Ухане (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Миньков (66 кг) одержал победы в двух поединках и уступил китайскому спортсмену, не добравшись до награды престижного форума. На высшую ступень пьедестала почета поднялся атлет из Узбекистана Артем Штурбабин. На второй позиции расположился его партнер по команде Мухриддин Тиловов. Бронзовые награды достались монголу Эрхембаяру Баттогтоху и дзюдоисту из Республики Корея Йонгуку Жеонгу.

Еще один белорус Вадим Шока (73 кг) оказался сильнее своих соперников в трех схватках и проиграл армянскому атлету, выбыв из медальной гонки. В поединке за золотую награду сильнейшим оказался узбек Хикматилло Тураев, который одолел китайца Сайинжиригала. На третью ступень пьедестала почета поднимались итальянец Андреа Гисмондо и россиянин Армен Агаян.

Состязания по дзюдо на военном спортивном форуме проходят 19,20 и 22 октября.

Участие в соревнованиях принимают более 9 тыс. спортсменов-военнослужащих из 110 стран мира. Всего в состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов. Спортсмены Вооруженных Сил Беларуси участвуют во Всемирных военных играх с 1995 года.

Сборная Беларуси на VI Всемирных спортивных играх среди военнослужащих завоевала 13 наград (1 золотая, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей).-0-