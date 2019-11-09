Два белорусских пловца заняли четвертые места на этапе КМ в Дохе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Евгений Цуркин и Никита Цмыг заняли четвертые места в финальных заплывах седьмого этапа Кубка мира по плаванию, который прошел в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Никита Цмыг на дистанции 100 м на спине показал результат 55,20 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из США Майкл Андреу (54,07 сек.). Серебряную награду завоевал австралийский атлет Брэдли Вудворд - 54,66 сек. Бронзовую медаль - японец Кейта Сунама (54,95 сек.).

Евгений Цуркин преодолел дистанцию 50 м баттерфляем за 23,88 сек. Лучший результат показал пловец из США Майкл Андреу (22,94 сек.). Вторым коснулся бортика бассейна венгр Себастьян Сабо (23,34 сек.). Замкнул тройку лидеров финн Рику Пойтакиви - 23,60 сек.

Ранее на турнире белорус Никита Цмыг завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м на спине.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и включает семь этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата учитываются при подсчете рейтинговых очков. В текущем году все соревнования турнира проходили в 50-метровом бассейне и вошли в число квалификационных соревнований Олимпийских игр 2020 года в Токио.-0-