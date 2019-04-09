Два белорусских тяжелоатлета выступят в четвертый день ЧЕ в Грузии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских спортсмена выступят в четвертый день чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Иван Клим (весовая категория - 73 кг) сегодня дебютирует на взрослом чемпионате Европы. За место на пьедестале поборется и бронзовый призер планетарного форума 2018 года в Ашхабаде Вадим Лихорад (73 кг). Начало соревнований в 19.30 по белорусскому времени.

Как сообщалось, ранее белорусы Юлия Асаенок (45 кг) и Геннадий Лаптев (61 кг) в двоеборье завоевали бронзовую и золотую медали соответственно.

За 60 комплектов наград на континентальном форуме соревнуются более 400 атлетов из 47 стран. Этот турнир носит статус лицензионного. Его участники смогут завоевать очки, необходимые для выступления на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Завершится чемпионат Европы 13 апреля.-0-