Два форварда подписали контракты с ХК "Динамо-Минск" в преддверии матча с "Торпедо"

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два форварда россиянин Алексей Терещенко и американец Дэвид Бут подписали контракты с ХК "Динамо-Минск" в преддверии матча с нижегородским "Торпедо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Алексей Терещенко уже провел три игры в составе "зубров" на условиях пробного контракта и отметился голом в ворота нижнекамского "Нефтехимика". Россиянин подписал полноценное трудовое соглашение с динамовцами до конца сезона.

Дэвид Бут. Фото ХК "Динамо-Минск"

Американец Дэвид Бут имеет богатый опыт выступления за клубы НХЛ "Флориду", "Ванкувер", "Торонто", "Детройт". Всего на его счету 530 матчей в сильнейшей заокеанской лиге, в которых он набрал 236 очков (124+112).

Оба нападающих могут выйти на лед "Минск-Арены" сегодня во встрече против нижегородского "Торпедо". Начало - в 19.30. Белорусская команда в чемпионате КХЛ после 35 матчей с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.-0-