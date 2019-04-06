Два хет-трика помогли "Гомелю" разгромить футболистов "Слуцка"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" забили 6 мячей в ворота "Слуцка" в гостевом матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После стартового поражения от гродненского "Немана" (2:3) гомельчане сумели отлично настроиться на выездной поединок в Слуцке и выиграли со счетом 6:0. В этой встрече хет-триками отметились Руслан Болов и Виталий Квашук.
В субботних матчах было зафиксировано еще два крупных результата. Действующие чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ на поле ФК "Минск" разгромили дебютанта элитного дивизиона столичный "Энергетиком-БГУ" со счетом 4:0. По два мяча забили капитан борисовчан Игорь Стасевич и новобранец команды Антон Сарока.
Гродненский "Неман" на своем поле уступил серебряному призеру прошлого чемпионата солигорскому "Шахтеру" 0:3. Во втором тайме мячи забили Никола Антич, Элис Бакай и Дарко Бодул.
Еще в одном минское "Торпедо" одлело "Ислочь" со счетом 1:0, благодаря голу Александра Джигеро.
В двух пятничных играх были зафиксированы ничьи: "Минск" - "Динамо" (Минск) - 0:0, "Городея" - "Витебск" - 1:1.
Заключительные поединки второго тура пройдут 7 апреля:
"Славия" (Мозырь) — "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) — "Дняпро" (Могилев).-0-
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