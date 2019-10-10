Два хоккеиста "Юности" попали в число лучших игроков Лиги чемпионов

Максим Мальцев (слева). Фото ХК "Юность"
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной "Юности" Максим Мальцев и Андрей Геращенко попали в число лучших игроков Лиги чемпионов в двух номинациях, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт ФХРБ.
Максим Мальцев занимает девятое место в списке результативных нападающих Лиги чемпионов, набрав в пяти матчах 7 (2+5) очков. Лучшим бомбардиром турнира является Милан Гулаш из "Пльзеня" - 10 (6+4) очков.
В тройку лучших по блокированным броскам попал защитник "Юности" Андрей Геращенко, который 11 раз вставал на пути шайб соперников. Лучший в этой номинации Йоаким Линдстрем из "Шеллефтео" - 17 блоков.-0-