19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два комплекта наград были разыграны в заключительный день чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории 109 кг у мужчин чемпионом страны стал Александр Венскель. В сумме двоеборья чемпиону Европы-2015 покорились 375 кг (рывок: 175 кг + толчок: 200 кг). Серебряная медаль состязаний в данном весе - у Константина Куровского - 310 кг (150+160). Бронзовая награда досталась Максиму Николаеву - 293 (133+160).
В споре спортсменов весовой категории свыше 109 кг не было равных Эдуарду Зезюлину - 410 (190+220), который стал трехкратным обладателем титула чемпиона Беларуси. Второе место оставил за собой Илья Лебедев - 391 (174+217). Замкнул тройку сильнейших в заключительном виде программы турнира Кирилл Абрамович - 390 кг (173+217).
Из-за того, что международные турниры были отменены в связи с пандемией коронавируса, чемпионат Беларуси стал для отечественных мастеров "железных игр" ключевым стартом сезона.-0-