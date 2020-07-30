Два комплекта наград в спринте на 200 м разыграли каноисты на чемпионате Беларуси по гребле

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каноисты разыграли два комплекта наград на чемпионате Беларуси по гребле, который продолжается в Заславле. Призеры стали известны в гонках мужских каноэ-двоек и женских одиночек на спринтерской дистанции 200 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У мужчин быстрее других пришли к финишу Глеб Солодуха и Денис Махлай, которые представляют Минск и Могилевскую область. Победный результат - 39,041 сек. Серебро у Артема Козыря и Евгения Тенгеля (Минская и Брестская области) - 39,078 сек. Бронзовые медали выиграли Дмитрий Рябченко и Юрий Мазанович из команды Гомельской области с результатом в 40,293 сек.

В стартах женских одиночек не было равных Ольге Климовой из дружины Минской области - 49,996 сек. Александра Калаур, выступающая за команду Брестчины, стала обладательницей серебра - 51,773 сек. Бронза у Надежды Макарченко (Могилевская область) - 52,778 сек.

Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершится 2 августа. Из-за эпидемиологической обстановки было решено проводить регату без болельщиков на трибунах. По задумке тренерского штаба национальной команды, старты в Заславле станут для гребцов репетицией к Играм в Токио, которые через год пройдут практически в то же время - с 23 июля по 8 августа. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ в Токио будут разыграны 16 комплектов наград.-0-