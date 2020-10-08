Два мировых рекорда установлены на легкоатлетическом турнире в Испании

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два мировых рекорда были установлены на представительном легкоатлетическом турнире NN Valencia WR Day в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлет из Уганды Джошуа Кипруи Чептегеи установил мировой рекорд на дистанции 10 тыс. м, а эфиопка Летесенбет Гидей - в беге на 5 тыс. м.

24-летний спортсмен из Уганды преодолел дистанцию за 26 мин. 11,02 сек. Таким образом, он улучшил прежнее достижение эфиопского стайера Кененисы Бекеле, которое было равно 26 мин. 17, 53 сек. Оно держалось с 2005 года.

Летесенбет Гидей пробежала 5 тыс. м на турнире в Валенсии за 14 мин. 6,62 сек. Ранее рекорд принадлежал ее соотечественнице Тирунеш Дибабе и был равен 14 мин. 11,15 сек.