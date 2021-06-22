Два представителя первой лиги пробились в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Днепра" победили "Минск" со счетом 2:1 в 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле в Могилеве, представители первой лиги национального чемпионата забили по мячу в каждом тайме. Гости в конце встречи сократили разрыв до минимума, но большего добиться не смогли.

Лидер первой лиги дзержинский "Арсенал" также пробился в 1/8 финала, обыграв в Городее футболистов "Сморгони" с таким же результатом - 2:1.

Также сегодня нынешние владельцы Кубка футболисты борисовского БАТЭ разгромили в Ивацевичах "Барановичи" - 6:1.

Гродненский "Неман" лишь в серии послематчевых пенальти одолел в Минске еще одного представителя первой лиги национального первенства "Крумкачоў" - 5:4 (игровое время - 1:1).

Результаты остальных сегодняшних встреч: "Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь) - 0:1, "Орша" - "Гомель" - 2:6, "Молодечно" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:4.

Завтра состоятся еще шесть игр 1/16 финала: "Локомотив" (Гомель) - "Ислочь" (Минский район), "Малорита" - "Слуцк", "Белшина" (Бобруйск) - "Рух" (Брест), "Партизан" (Солигорск) - "Спутник" (Речица), "Лида" - "Динамо" (Минск), "Смолевичи" - "Витебск".

Два матча пройдут 10 июля: "Нафтан" (Новополоцк) - "Динамо" (Брест), "Стэнлес" (Пинск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). Дата встречи "Узда" - "Шахтер" (Солигорск) будет определена позже.

В решающем поединке прошлого розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле "Ислочь" со счетом 2:1. По три раза Кубком Беларуси владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-