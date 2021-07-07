Два рекорда и девять медалей - атлеты университета МЧС выступили на фестивале гиревого марафона

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два рекорда и девять медалей - атлеты Университета гражданской защиты МЧС Беларуси выступили на международном фестивале гиревого марафона. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Серебряным призером фестиваля, посвященного Году народного единства, стала сборная Университета гражданской защиты МЧС. Соревнования прошли в День Независимости Беларуси, а вот их результаты Белорусской федерацией гиревого марафона, а также международным агентством регистрации рекордов оглашены сегодня. Первое место у атлетов из команды "Виктория" (Марьина Горка), а замкнула тройку лидеров сборная Военной академии Беларуси.

Стоит отметить, что в личном первенстве у атлетов из университета МЧС по три золотых и серебряных медали, а также две бронзы.

В упражнении "толчок гири по длинному циклу в течение 60 минут" золото завоевал Владимир Демьянов, старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной подготовки УГЗ. Золото и у курсанта МЧС Алексея Мулярчика в упражнении "толчок по длинному циклу в течение 30 минут". В триатлоне первое место в весовой категории до 73 кг занял Андрей Попков, курсант УГЗ.

Серебро завоевали и курсанты МЧС Сергей Арцишевский в упражнении "толчок по длинному циклу в течение 30 минут" и Денис Равданович в триатлоне, а также Елизавета Попко. Бронза в триатлоне у будущих спасателей Виталия Щербо и Ильи Зиновьева.

Кроме того, на фестивале гиревого марафона преподаватель университета МЧС, известный белорусский атлет Вячеслав Хоронеко установил мировой рекорд в гиревом суперспринте. Он в течение минуты в положении лежа поднял гирю в 28 кг левой рукой 60 раз. Предыдущее достижение в этом упражнении также установил Вячеслав Хоронеко три года, совершив 55 подъемов.

Более того, национальный рекорд Беларуси в упражнении "рывок пудовой гири в течение часа" установил третьекурсник факультета техносферной безопасности Университета гражданской защиты МЧС Дмитрий Александров. Он выполнил 1354 подъема. Дмитрий Александров является действующим национальным рекордсменом, мастером спорта Беларуси по гиревому марафону.

Подготовкой атлетов университета МЧС занимается старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной подготовки Владимир Демьянов.

Белорусский гиревой марафон активно начал развиваться в конце 1990-х. Беларусь с Россией и Францией стала инициатором создания Международной федерации гиревого марафона, штаб-квартира которой базируется в Лионе. В 2016 году Минск принимал чемпионат мира по гиревому марафону. Тогда в турнире участвовали атлеты из 15 стран.-0-