Два серебра выиграли белоруски на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две серебряные медали выиграли белорусские грации на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в Москве с 7 по 9 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В стартах по программе многоборья отличились белорусские "групповички". Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич, Карина Ермоленко и Лолита Мацкевич смотрелись на фоне звездных россиянок весьма конкурентно и даже лидировали после первого вида программы - упражнений с пятью мячами. Однако композиция с обручами и булавами лучше удалась россиянкам. Итоговая оценка белорусок - 61,250 балла, у их соперниц - 64,250, бронза у израильских гимнасток -57,400.

Еще одно серебро выиграла Алина Горносько на международном турнире, который включен в программу турнира Гран-при. Ее результат в многоборье - 81,150 балла. Победила Анастасия Симакова из России (87,300), на третьем месте расположилась представительница Узбекистана Сабина Ташкенбаева (79,300).

Что касается выступлений белорусок в Гран-при, то тут Анастасия Салос, не сумев безошибочно выполнить свои новые программы, с оценкой 75,600 балла заняла 14-е место. Победу же достаточно предсказуемо праздновала россиянка Дина Аверина - 93,200 балла.

Сегодня станут известны обладательницы наград в отдельных видах. -0-