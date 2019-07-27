Два золота и два серебра завоевали белорусские легкоатлеты в пятый день ЕЮОФ в Баку

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два золота и два серебра завоевали белорусские легкоатлеты в пятый день XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку (Азербайджан), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.

На высшую ступень пьедестала почета в метании диска поднялся белорус Роман Хартанович, его результат - 63,09 м. Серебро досталось норвежскому атлету Штеффану Мельхейму (59,66 м), бронзовую награду выиграл представитель Германии Маттео Маулана (59,33 м).

Как рассказал пресс-службе НОК Беларуси Роман Хартанович, он планировал сделать акцент на первой попытке. "Метал через силу, показал не очень большие метры, - отметил он. - План на сегодня был такой: из-за больного плеча было важно выполнить хорошую первую попытку. План сработал. Ждал, что разметаются соперники, но у них не получилось".

Награду высшей пробы в прыжках в высоту завоевал белорус Егор Гуптор - 2,18 м. На второй позиции расположился француз Поль Метаер (2,10 м), бронзовая медаль досталась украинцу Роману Петруку (2,10 м).

Серебряные медали сборной Беларуси принесли Дмитрий Савин в беге на 2000 м (преодолел дистанцию за 5 мин. 57,05 сек.) и Елизавета Гришкевич в спортивной ходьбе на 5000 м (23 мин. 33,23 сек.).

В активе белорусской команды уже 14 наград (6 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля.-0-

Фото НОК Беларуси, БФЛА