Два золота завоевали белорусские фристайлисты на этапе Кубка Европы в Швейцарии

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды завоевали белорусские фристайлисты в лыжной акробатике на этапе Кубка Европы в Айроло (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На высшую ступень пьедестала почета поднялась Снежана Дребенкова, которая победила с результатом 70,46 балла. Второе место заняла ее подруга по команде Яна Ярмошевич - 69,16 балла, замкнула тройку призеров Александра Баер из Швейцарии - 68,11 балла. Во второй соревновательный день белоруска Ольга Хромова принесла сборной вторую золотую медаль - 74,20 балла.
В турнире среди мужчин Игорь Дребенков занял третье место - 90,94 балла, уступив победителю Ною Роту - 107,64 и серебряному призеру Николя Гига (оба - Швейцария) - 95,52 балла.
В командных соревнованиях белорусы в составе Снежаны Дребенковой, Макара Митрофанова и Игоря Дребенкова завоевали серебряную медаль.
Заключительный этап Кубка Европы по фристайлу состоится 31 марта в Италии.-0-
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