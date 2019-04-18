Двадцать белорусских игроков в баскетболе 3х3 готовятся к Европейским играм

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать белорусских игроков в баскетболе 3х3 готовятся к II Европейским играм. Об этом сообщил на пресс-конференции в издательском доме "Беларусь cегодня" главный тренер женской сборной Беларуси по этому виду спорта Юрий Волк, передает корреспондент БЕЛТА.

В списке 12 женщин и 8 мужчин, из которых по четыре игрока попадут в окончательный состав. Наставник белорусских баскетболисток подчеркнул, что подготовку к одному из главных стартов его подопечные ведут с 2017 года. "В составе женской команды - опытные игроки, которые выступали на международных турнирах по баскетболу 3х3. Круг кандидатов - 12 баскетболисток, в их числе один из лидеров Анастасия Сущик. С начала мая стартуют целенаправленные учебно-тренировочные сборы, до старта в Минске выступим еще на нескольких международных турнирах, а окончательный состав будет известен в июне", - сказал Юрий Волк.

По словам главного тренера мужской сборной Дмитрия Колтунова, на участие в II Европейских играх претендуют восемь кандидатов. "С окончанием чемпионата по классическому баскетболу ребята сосредоточатся непосредственно на варианте 3х3. Среди игроков - такие известные фамилии из клуба "Цмоки-Мінск", как Сергей Вабищевич, Дмитрий Полещук, Евгений Белянков, Андрей Рогозенко. В конце мая мужскую команду ждет турнир в Калининграде", - отметил Дмитрий Колтунов.

Кандидаты на участие в II Европейских играх будут выступать в новой форме, которая появилась благодаря партнерам федерации баскетбола World of Tanks Blitz.

Основными соперниками белорусских баскетболистов, по мнению тренеров, станут команды России, Франции, Италии, также стоит опасаться Венгрии, Чехии, команд из стран Балтии, Украины. "На II Европейских играх будут сильнейшие команды, и практически каждая сможет показать высокий результат", - подчеркнул Юрий Волк.

Баскетбол 3х3 на II Европейских играх в Минске будет представлен 16 мужскими и 16 женскими сборными. Медали турнира будут разыграны с 21 по 24 июня на Palova-Arena у Дворца спорта.-0-