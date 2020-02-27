27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать белорусских пловцов выступят на открытом чемпионате Латвии, который пройдет с 28 февраля по 1 марта в Риге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

На турнире выступят Руслан Скоморошко, Анастасия Коряковская, Арсений Боржаков, Оксана Демидова, Анастасия Кулешова, Константин Курочкин, Григорий Пекарский, Егор Додолев, Антон Латкин, Юлия Лемке, Максим Крепский, Михаил Строителев, Анна Северин, Глеб Зайцев, Алеся Акинчиц, Андрей Добрица, Александр Циринович, Иван Судиловский, Яна Ивашинко и Валерия Крук.

Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне. Спортсмены поборются за квоты на Олимпийские игры в Токио.

Всего в состязаниях примут участие около 400 пловцов из Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Чехии, Швейцарии, Исландии и США.-0-