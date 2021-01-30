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30 января 2021, 18:04

Две белорусские фристайлистки преодолели квалификацию на этапе КМ в "Раубичах"

Анна Гуськова. Фото из архива
Анна Гуськова. Фото из архива

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские фристайлистки Анна Гуськова и Алла Цупер преодолели квалификацию на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна Гуськова занимает шестое место с оценкой 80,64 балла. У Аллы Цупер - 10-я позиция (76,12). Лидируют в соревнованиях женщин американка Винтер Винецки и канадка Марион Тено. Их оценка 85,36 очков. Замыкает тройку сильнейших россиянка Любовь Никитина, уступающая лидерам по дополнительным показателям. Впереди у спортсменок решающая стадия соревнований.

Увы, закончили свое выступление после квалификации Анастасия Андрианова – 14-е место (74,24 балла), Валерия Болматова – 20-е место (61,36 балла) и Анна Деруго – 22-е место (57,01 балла).

На этапе Кубка мира по лыжной акробатике в РЦОП "Раубичи" выступают представители 11-ти стран. Наряду с белорусскими спортсменами на медали состязаний претендуют спортсмены из Беларуси, России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии.

После четырех этапов Кубка мира среди мужчин лидирует Максим Буров (Россия) - 400 очков. Лучший из белорусов - Максим Густик (4-е место; 145 очков). У женщин первое место занимает Лора Пил из Австралии - 290 баллов. Обладательница золотой награды Игр в Пхенчхане Анна Гуськова располагается на 10-й позиции с 135 очками, у олимпийской чемпионки Сочи Аллы Цупер - 11-е место и 128 баллов в активе.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике проходит с соблюдением всех противоэпидемических норм.-0-

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