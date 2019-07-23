Две белорусские спортсменки стали чемпионками турнира по борьбе ЕЮОФ в Баку

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские спортсменки завоевали золотые награды турнира по борьбе XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке белоруска Кристина Здункевич (весовая категория 57 кг) оказалась сильнее норвежской спортсменки Аннетт Озели Ойе. Бронзовые награды достались россиянке Дарьи Мануил и венгерке Розе Шентамаши.

Также на высшую ступень пьедестала почета поднималась белоруска Яна Третьяк (65 кг), которая в решающей схватке победила турецкую соперницу Несрин Бас. Бронзовые медали на счету азербайджанки Нигяр Мирзазаде и россиянки Александры Прокиной.

Пресс-службе НОК Беларуси Кристина Здункевич отметила, что была нацелена на золото. По ее словам, трудности возникли только с соперницей из России. Победить помогла поддержка тренера и боевой настрой. Для спортсменки - это главная награда в карьере, в ее планах покорить молодежный чемпионат мира.

Для белорусской сборной награда Кристины Здункевич - седьмая на ЕЮОФ в Баку. Ранее на третью ступень пьедестала почета поднимались "вольники" Анатолий Громыко (60 кг), Егор Рудавский (48 кг) и Александра Кислякова (до 49 кг). Золотая медаль на счету представителя греко-римского стиля Глеба Макаренко (55 кг). Бронзовые награды завоевали Никита Мурашко (60 кг) и Максим Ступакевич (48 кг).

Открытие Европейского юношеского фестиваля прошло 21 июля. Белорусский флаг на торжественной церемонии нес волейболист Владислав Бабкевич. В состав белорусской команды на Европейский юношеский фестиваль вошли 102 спортсмена. Они выступают в женской, греко-римской и вольной борьбе, велоспорте, волейболе, спортивной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плавании и теннисе.

Медали ЕЮОФ разыгрываются в 10 видах спорта, в которых принимают участие около 1,5 тыс. молодых атлетов из 48 стран. На летнем юношеском фестивале 2017 года в венгерском Дьере белорусскую команду представили 96 атлетов, выступивших в девяти видах спорта. Два года назад ребята завоевали 15 медалей (3 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых).

Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся под эгидой Европейских олимпийских комитетов с 1991 года периодичностью раз в два года.-0-

Фото НОК Беларуси