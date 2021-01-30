Две белорусские теннисистки сыграют на турнире в Мельбурне

Александра Саснович. Фото из архива
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две представительницы Беларуси примут участие в турнире Gippsland Trophy с призовым фондрм $565,5 тыс. в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первой из белорусок на корт в ночь на воскресенье выйдет Александра Саснович (90-й номер мирового рейтинга), соперницей которой в 1/16 финала будет украинка Леся Цуренко (146).
Седьмая ракетка планеты Арина Соболенко под четвертым номером вступит в борьбу с 1/8 финала. Там она встретится с победительницей поединка первого раунда между эстонкой Кайей Канепи (94) и австралийской теннисисткой Астрой Шармой (129).
Состязания в Мельбурне завершатся 6 февраля.-0-