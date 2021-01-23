Две гонки состоятся на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Антхольце сегодня состоятся две очередные гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми в 15.10 на лыжню выйдут женщины, которые выявят сильнейших в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. В числе 30 участниц и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, у которой 6-й стартовый номер. В 17.05 начнется мужская эстафета 4х7,5 км. В составе сборной Беларуси выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Обе сегодняшние гонки телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.
Вчера в мужской индивидуальной гонке на 20 км лучшим оказался российский биатлонист Александр Логинов, второе место занял норвежец Стурла Хольм Легрейд, француз Кентен Фийон Майе замкнул тройку призеров. Из представителей Беларуси выше других в итоговом протоколе расположился Антон Смольский, занявший 28-е место.
Этот кубковый этап завершится двумя гонками в воскресенье, 24 января - женской эстафетой 4х6 км и мужским масс-стартом на 15 км.-0-