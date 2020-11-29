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29 ноября 2020, 22:46

Две медали завоевали белорусские грации на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Две медали завоевали белорусские грации на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Киеве (Украина). В многоборье у сеньорок серебро завоевала Алина Горносько.  Бронза на счету ее подруги по команде Анастасии Салос, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Алина Горносько была близка к завоеванию титула сильнейшей грации континента, набрав за выступления в четырех видах программы 100,900 баллов. Отметим, что за упражнения с булавами белоруска получила наибольшую сумму баллов среди всех претенденток на медали турнира  – 26,550.

Увы, набравшая аналогичное количество баллов по сумме многоборья израильтянка Линой Ашрам опередила белоруску за счет исполнения и стала чемпионкой Европы. Что касается Анастасии Салос, то она набрала 96,500 балла, опередив таких звезд мировой художественной гимнастики как Боряна Калейн и Катрин Тасева из Болгарии, израильтянка Николь Зеликман и украинка Влада Никольченко.

Напомним, что ранее белорусские спортсменки выиграли три медали по итогам юниорских соревнований. Золото завоевала Дина Агишева, серебро и бронза в коллекции Елизаветы Зорькиной.

Отметим, что из-за карантинных ограничений в столице Украины не выступили спортсменки из России и Италии. На чемпионате Европы в Киеве выступили представительницы 23-х национальных команд. Участницы разыграли 9 комплектов наград. Следующий европейский форум пройдет в Варне в 9 по 13 июня 2021 года.-0-

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