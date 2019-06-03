Две награды завоевали белорусские гимнасты на турнире в Словении

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Егор Шарамков и Александра Воробьева поднялись на пьедестал почета этапа Кубка мира по спортивной гимнастике категории Challenge в Копере (Словения), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.
Егор Шарамков занял второе место в опорном прыжке - 14,600 балла. Хун Ван Шек из Гонконга получил от судей более высокую оценку и победил в этой дисциплине с результатом 14,675 балла.
В соревнованиях среди женщин на разновысоких брусьях бронзовым призером стала Александра Воробьева - 11,950. Первое место заняла гимнастка София Ковач из Венгрии (14,000), серебро - у Жасмин Мадер из Австрии (12,500).
Спортивная гимнастика входит в программу II Европейских игр. С 29 по 30 июня в "Минск-Арене" будет разыграно 12 комплектов наград.
Билеты на предстоящий спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж по всей стране во всех областных городах и крупных районных центрах. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке с реквизитами, контактным номером телефона и e-mail для обратной связи и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.-0-
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