Две награды завоевали белорусские гимнасты на турнире в Словении

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Егор Шарамков и Александра Воробьева поднялись на пьедестал почета этапа Кубка мира по спортивной гимнастике категории Challenge в Копере (Словения), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

Егор Шарамков занял второе место в опорном прыжке - 14,600 балла. Хун Ван Шек из Гонконга получил от судей более высокую оценку и победил в этой дисциплине с результатом 14,675 балла.

В соревнованиях среди женщин на разновысоких брусьях бронзовым призером стала Александра Воробьева - 11,950. Первое место заняла гимнастка София Ковач из Венгрии (14,000), серебро - у Жасмин Мадер из Австрии (12,500).

Спортивная гимнастика входит в программу II Европейских игр. С 29 по 30 июня в "Минск-Арене" будет разыграно 12 комплектов наград.

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Фото Белорусской ассоциации гимнастики