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Двенадцать команд поборются за приз XV Рождественского турнира среди любителей хоккея

Спорт 27.12.2018 | 15:44
Фото из архива
Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать команд в спорткомплексе "Чижовка-Арена" поборются за почетный трофей XV Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

На предварительной стадии соревнований участники разделены на четыре группы по три сборные. Победители групп выйдут в полуфинал турнира. В группе А команда Президента Беларуси проведет два матча: 3 января с ледовой дружиной Международной федерации хоккея (ИИХФ), за которую планируют выступить известные в прошлом игроки с опытом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чемпионы мира Андрей Николишин и Дмитрий Христич. На следующий день, 4 января, хозяева турнира сыграют со сборной Балтии. Соперники белорусов заявили одного из самых известных защитников мирового хоккея, сыгравшего более 1 тыс. матчей в НХЛ, - литовца Дайнюса Зубруса.

Параллельно с взрослыми определять сильнейших будут и юные хоккеисты республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Восемь команд (6 из областей и 2 из Минска) поборются за звание сильнейшей. Финал "Золотой шайбы" также состоится 7 января на малой площадке "Чижовка-Арены".

Как отметили в Президентском спортивном клубе, юные игроки финальных соревнований станут зрителями церемонии открытия XV Рождественского турнира среди любителей, победители и призеры "Золотой шайбы" получат заслуженные награды от известных в прошлом хоккеистов на церемонии закрытия. Ребята посетят матчи с участием команды Президента Беларуси, а также игры минского "Динамо" (в чемпионате Континентальной хоккейной лиги) с питерским СКА (4 января), московским ЦСКА (6 января). Побывают в музее истории Великой Отечественной войны. "Хотим выразить благодарность генеральном директору "Динамо-Минск" Дмитрию Баскову, который предоставил возможность командам "Золотой шайбы" посетить матчи против ЦСКА и СКА. Президентский спортивный клуб традиционно не оставит без подарков всех участников и тренеров команд "Золотой шайбы", - сказал помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

В ходе Рождественского турнира представители команд 5 января примут участие в благотворительной акции и посетят детский дом №7 "Семь Я" в Минске. Учреждению уже перечислена помощь в Br32 тыс. Организаторами этой акции выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея в активе хоккейной команды Президента Беларуси, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Состав участников турнира:

Группа А

Беларусь,

сборная Балтии,

сборная ИИХФ.

Группа B

Китай,

сборная Балкан,

ОАЭ.

Группа С

Россия,

Швейцария,

Словакия.

Группа D

Германия,

Финляндия,

Чехия.

Расписание XV Рождественского турнира:

3 января

12.30 - Словакия - Швейцария (малая арена);

13.00 - ОАЭ - сборная Балкан (большая арена);

17.30 - церемония открытия турнира (большая арена);

18.30 - Финляндия - Германия (малая арена);

19.00 - Беларусь - сборная ИИХФ (большая арена).

4 января

12.30 - Швейцария - Россия (малая арена);

13.00 - Китай - ОАЭ (большая арена);

18.30 - Германия - Чехия (малая арена);

19.00 - сборная Балтии - Беларусь (большая арена).

5 января

13.00 - сборная Балкан - Китай (малая арена);

13.00 - Россия - Словакия (большая арена);

18.30 - Чехия - Финляндия (малая арена);

19.00 - сборная ИИХФ - сборная Балтии (большая арена).

6 января

Плей-офф. Победители групп сыграют в полуфинале в 13.00 и 19.00 на большой арене.

7 января

13.00 - матч за 3-е место;

18.00 - финал.-0-

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